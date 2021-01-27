خسائر مصر للألومنيوم تتراجع 43% خلال 6 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة مصر للألومنيوم عن النصف الأول من العام المالي الحالي، تراجع خسائر الشركة بنسبة 42.7%، على أساس سنوي.وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم الأربعاء، أنها سجلت صافي خسائر بلغ 341.3 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 595.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.01 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 3.58 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وأرجعت "مصر للألومنيوم" تراجع الخسائر إلى ارتفاع السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال الستة أشهر عن السعر الأساسي للمعدن في الفترة المقابلة.ونوهت أيضًا إلى ارتفاع كميات المبيعات خلال الفترة بمقدار 55 ألف طن عن الفترة المقارنة.وكانت شركة مصر للألومنيوم، قالت إن تكلفة تطوير الشركة تقديرية بلغت 13 مليار جنيه، ولم يتم تحديد التكاليف النهائية، مشيرة إلى أن الدراسة الفنية والتسويقية لمشروع الخط السابع، والتي بدأت شركة بيكتل الأمريكية في إعدادها، من المتوقع أن تستغرق قرابة الـ8 أشهر على الأقل.وحققت شركة مصر للألومنيوم، خسارة بلغت 150.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2020 حتى نهاية سبتمبر 2020، مقابل 277.8 مليون جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من العام المالي المقارن.وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي، إيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه، مقابل 1.89 مليار جنيه إيرادات في الربع المقارن من العام المالي الماضي.