إسرائيل تُعارض عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع إيران

أكدت إسرائيل، اليوم الأربعاء، مجددًا، معارضتها لعودة الولايات المتحدة الأمريكية، للاتفاق النووي مع إيران، المبرم في عام 2015.ويأتي ذلك بعد انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة في عهد دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، ووصفها بأن الاتفاق النووي أسوأ اتفاق في تاريخ واشنطن.ونقلت قناة «العربية»، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أن هناك شبه إجماع داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على معارضة عودة أمريكية سريعة لاتفاق عام 2015، معتبرة تلك الخطوة سيئة للغاية، كما أوضح أن الغارات الأخيرة التي طالت منطقة حماة السورية تضمنت رسالة لإيران وكل الأطراف بأن لا تغيير بخصوص شن غارات على أهداف تابعة لإيران في سوريا.وأشار المصدر، إلى أن إيران ضاعفت جهودها مؤخرًا لإدخال أسلحة وصواريخ إلى سوريا، محاولة استحداث جبهة نشطة في الجولان، حيث وضعت إسرائيل عددًا من الضباط السوريين المتعاونين مع إيران وحزب الله على قائمة التصفيات، كما ورد في منشورات ألقيت على جنوبي سوريا.تأتي تلك التحذيرات المتكررة، بينما تخشى إسرائيل من تأثير اشتباك تفاوضي مقبل حول النووي بين الإدارة الأمريكية الجديدة وطهران على المعطيات الميدانية والمواجهة مع إيران، خاصة فيما يتعلق بالتموضع في سوريا واحتمال أن يؤدي تخفيف العقوبات الأمريكية إلى ضخ أموال وزيادة قدرات إيران والقوات التابعة لها عسكريا وعملياتيًا.