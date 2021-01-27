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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 1516 محضرًا لعدم ارتداء الكمامات بالغربية فى 11 يومًا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:34 ص
طارق رحمي
طارق رحمي
أحمد فودة
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تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير عدد ٩٤ محضرا لأشخاص لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع عدد ٨٩ محضرا بإجمالي مبلغ ٤٤٥٠ جنيها، ولم يتم التصالح على عدد ٥ محاضر، وتم تحويلهم للنيابة العامة يوم اليوم الثلاثاء ٢٦ يناير ٢٠٢١.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض عدد ٩ أسواق، عدد ٨ أفراح ومآتم وتم غلق وتشميع عدد ٧ مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة اليوم.

يُذْكَر أنه تم تحرير عدد ١٥٧٣ محضر لأفراد وعدد ٤٢ محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض عدد ١٦٢سوق، عدد ٦١ فرح ومأتم وغلق وتشميع عدد ٢٢٩ مركزًا للدروس الخصوصية في ١١ يوما.

وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفًا من الغرامة ولكن حرصًا على صحتهم وسلامة عائلاتهم.

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