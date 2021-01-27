تداول 26 سفينة للبضائع والحاويات بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تداول الميناء 26 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26988 طنا، تشمل 2380 طن رمل، و17082 طن ميثانول، و1707 أطنان ملح، و5419 طن فوسفات، و400 طن زيت.وأشارت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 58679 طنا، تشمل 23018 طن ذرة، و4306 أطنان حديد، و3673 طن خردة، و5056 طن فول صويا، و1334 طن خشب زان، و1950 طن زيت طعام، و7002 طن بروبان، و12340 طن قمح.وأضافت أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 765 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وروسيا ومالطا والهند وهولندا وسلوفينيا وانجلترا وسنغافورة.وبلغ عدد الحاويات الوارد 490 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2002 حاوية مكافئة.ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 106670 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 65014 طنا، وبلغت حركة تداول الشاحنات 5096 شاحنة.