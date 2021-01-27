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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«الستان» يتربع على عرش الموضة فى شتاء 2021

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:32 ص
فستان
فستان
شيماء دهب
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تكثر المناسبات خلال فصل الشتاء وتحتار السيدات في ارتداء ما يناسب برودة الجو، وأيضا الظهور بإطلالة جذابة وعصرية مناسبة بشخصيتها وتبرز جمالها.

وقالت خبيرة الموضة، دنيا جمال، أن قماش الستان سيظل متربعا على عرش الموضة خلال فصل الشتاء، وهذا العام تحديدًا توجد الكثير من التصميمات والقصات مختلفة للفساتين الستان الممزوجة بالحرير والشيفون، وبموضة عصرية لكي تمنح إطلالة مفعمة بالأنوثة وهذه الفساتين المصممة من المحتمل تعتبر الاختيار الأمثل لسهرات وحفلات الشتاء.

وأضافت خبيرة الموضة لـ"الدستور" أنه بالرغم من انتشار الموديلات والتصميمات للفساتين الستان الخاصة بموسم الشتاء، ولكن أيضا توجد بعدة ألوان وتحديدًا وجود ألوان دافئة وداكنة تمنح الدفء في ظل الطقس البارد، ومن أبرز الألوان التي تربعت على عرش الموضة كانت الأبيض، والأسود، والخمري، والأزرق الملكي، والأحمر، وتابعت أنه يتم مزج العديد من الأقمشة في تصميم الموديلات مثل الشيفون،الدانتيل، الأقمشة الشفافة كالحرير للحصول على إطلالة أنيقة وجريئة وعصرية لمختلف المناسبات.

وقالت دنيا جمال، إنه يجب اختيار تصميم مناسب لشكل جسمك، فصاحبة الجسم الكمثرى يمكن اختيار الفستان الستان المحدد للقوام ذات الأكمام والأكتاف المنفوخة، وخصوصًا إن كان الفتاة نحيفة حتى تصرف الأنظار عن نحافتها، لذلك يفضل اختيار الفساتين المنسدلة.

وأضافت أما جسم الساعة الرملية هناك العديد من الموديلات المختلفة التي تناسب قوام الجسم يمكن اختيار الفساتين القصيرة المحددة للجسم بالكامل، بينما لصاحبات الجسم المثلث المقلوب يمكن اختيار الفساتين التي تتميز بجزء علوى فضفاض أو أكمام واسعة.

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