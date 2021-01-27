سفير سويسرا بالقاهرة: حريصون على تعزيز التعاون التجاري مع مصر

أكد بول جارنييه، سفير سويسرا بالقاهرة، حرص بلاده على تعميق آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر لا سيما في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تحظى بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسري خاصة أنها تمثل نافذة تصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الإفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة.جاء ذلك خلال لقاء تم مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، اليوم الأربعاء؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.وأشاد جارنييه، بالدور الكبير والجهود التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع الصناعة والاقتصاد المصري خلال أزمة انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى حرصه على تعزيز التواصل مع الوزارة من خلال عقد لقاء دوري لبحث مستجدات التعاون بين الجانبين المصري والسويسري والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجهها الشركات السويسرية المستثمرة في مصر.ولفت إلى أن البلدين يتعاونان في إطار العديد من البرامج أهمها الاتفاق الموقع بين البلدين للتعاون في مجال توفير الدعم المالي والفني لتمويل برنامج المنسوجات والملابس العالمي "جيتكس GTEX" في مصر، وبرنامج بناء القدرات الذي يتيح دورات تدريبية متقدمة للعاملين في مجال المفاوضات التجارية.