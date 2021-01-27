قائمة التعديل الوزاري في حكومة المشيشي بعد موافقة البرلمان التونسي

وافق مجلس النواب التونسي، على التعديل الوزاري في حكومة هشام المشيشي، على وقع احتجاجات شعبية عارمة، وخلافات سياسية حادة.وفي تفاصيل التعديل الوزاري، أفادت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه صوت بنعم على التعديل نواب حزب قلب تونس، وحركة النهضة، وائتلاف الكرامة، في حين عارضته الكتلة الديمقراطية، والدستوري الحر، والعديد من النواب المستقلين.وشمل التعديل تعيين الكاتب العام للحكومة، وليد الذهبي، على رأس وزارة الداخلية، خلفا للمحامي، توفيق شرف الدين، المحسوب على رئيس الجمهورية، قيس سعيد.كما اقترح المشيشي استبدال وزير البيئة، مصطفى العروي بشهاب بن أحمد، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات.وشمل التعديل أيضا تعيين المدير العام للجمارك، يوسف الزواغي، على رأس وزارة العدل.كما اختار المشيشي العميد السابق لكلية الطب في سوسة الهادي خيري، وزيرا للصحة.فيما ألغى المشيشي الوزارة المكلفة بالهيئات الدستورية والعلاقة مع المجتمع المدني وألحقها بمصالح رئاسة الحكومة، وكذلك قرر إلغاء وزارة كتابة الدولة للمالية.