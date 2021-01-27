وفرة المعروض تخفض أسعار الدواجن في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في أسعارها، نتيجة وفرة المعروض منها في الأسواق.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الدواجن في الأسواق ومعدلات التغير من حين لآخر.وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضا طفيفا في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.وأضاف السيد، في تصريحات لـ"الدستور" أن أسعار الدواجن سجلت سعر يبدأ من ٢٠ جنيها من المزرعة تباع للمستهلك بسعر يبدأ من ٢٣ جنيها وحتى ٢٦ جنيها.وأوضح عضو شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية، أن أسعار الدواجن البلدي سجلت سعر يبدأ من ٢٩ جنيها تباع للمستهلك بسعر من ٣٤ جنيها.وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرف التجارية أن هناك ارتفاعا في حجم الإنتاج الكلي لمصر في السنوات الأخيرة، مما جعل مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا يكفي للتصدير للخارج ويكفي لتغطية السوق المحلية ولا داعي للاستيراد من الخارج.