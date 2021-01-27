كازاخستان تسجل 1397 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 181 ألفا و117 مصابا.وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" الكازاخية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 1398 حالة شفاء من الفيروس التاجي؛ مما رفع إجمالي عدد المتعافين إلى 163 ألفا و156 حالة.