دوين جونسون يعرض قصصا من شبابه في مسلسل كوميدي جديد

ربما يكون النجم دوين جونسون، الآن، أحد أبرز مشاهير هوليوود وأكثرهم نجاحا لكنه يرى أن هناك جوانب أخرى في حياته بعيدا عن كونه بطلا من أبطال المصارعة ولاعبا لكرة القدم الأمريكية وممثلا.ففي المسلسل الكوميدي الجديد (يانج روك) "روك صغيرا"، والذي يبدأ بثه على قناة (إن.بي.سي) في 16 فبراير ، سيشاهد محبو جونسون قصصا من حياته المثيرة والمعقدة في ظل نشأته في أماكن متعددة.ويقول جونسون بطل سلسلة أفلام (فاست آند فيوريوس) "سريع وغاضب" في بداية المسلسل "هناك الكثير الذي يجب علي اطلاع العالم عليه".ويستند المسلسل الجديد إلى فكرة خيالية وهي ترشح جونسون للرئاسة الأمريكية عام 2032 حيث يخضع لمقابلة تتناول حياته، وسبق أن تعامل جونسون بسخرية مع فكرة ترشحه للبيت الأبيض عندما قال في عام 2019 إن الوقت ليس مناسبا لخوض المنافسة.وفي المسلسل الكوميدي، يقدم ثلاثة ممثلين شخصية جونسون (48 عاما) وهو في سن 10 و15 و18 عاما في لقطات تبدأ بنشأته في هاواي ابنا للمصارع روكي جونسون.