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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بينها الأمن.. العراق وباكستان يبحثان سبل تعزيز القضايا المشتركة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:27 ص
الخارجية العراقي
الخارجية العراقي فؤاد حسين
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بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع وزيرة الإنتاج الحربي الباكستاني زبيدة جلال سبل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيّة بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، ومنها الجانب الأمني، بما يحقق المصلحة المشتركة.

وناقشا الجانبين خلال لقائهما، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الأربعاء، ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة العراقية الباكستانية، والإسراع في إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز السياحة الدينية وسبل تيسير منح سمات الدخول للزائرين الباكستانيين الراغبين بزيارة الأماكن المقدسة في العراق، لما لها من أهمية كبيرة لدى المسلمين في العالم.

وقال الوزير العراقي، إن باكستان شريك أساسي ومهِم بالنسبة إلى العراق، وترتبط بعلاقات عريقة وعوامل مشتركة، منها مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدًا ضرورة التعاون الثنائي في مجال التصنيع العسكري.

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