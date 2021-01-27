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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سلامة يناقش سبل تفعيل المشاركة المجتمعية بالمؤسسة التعليمية في مطروح

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:57 ص
عاطف سلامة
عاطف سلامة
ياسمين شعيب
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استقبل عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، محمد إبراهيم وغادة عطية عضوي الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، وذلك في ديوان عام المديرية، بحضور حامد رمضان مدير إدارة المشاركة المجتمعية بتعليم مطروح.

وناقش وكيل تعليم مطروح سبل تفعيل المشاركة المجتمعية بالمؤسسة التعليمية في مطروح وأهداف حزمة البرامج التدريبية التي تجري فعالياتها حاليًا لميسري مدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة، والتي تأتي بالتعاون بين الوزارة ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة مصر الخير.

يأتي ذلك لتطوير وصقل مهارات الحاسب الآلي لمعلمي تلك المدارس المتواجدة بالمناطق النائية ومترامية الأطراف في ربوع الصحراء.

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