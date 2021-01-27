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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد اتفاقية لتقييد عودة الآثار.. مخاوف على التراث المسيحي في تركيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:57 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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كشف موقع "barnabasfund"، عن تعرض الأماكن التراثية المسيحية للتهديد في ظل حكومة الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان.

ووفقا للموقع، تتعرض المئات من مواقع التراث الذي ينتمي إلى المسيحيين والأقليات الأخرى في تركيا للتهديد، بعد اتفاقية قيود الاستيراد الجديدة بين الولايات المتحدة وتركيا، وفقًا لجماعات أرمينية ومسيحية.

وقال آرام هامبريان، المدير التنفيذي للجنة القومية الأرمنية الأمريكية (ANCA)، " لقد أدانوا المذكرة الثنائية التي وقعتها إدارة ترامب في ساعاتها الأخيرة والتي وافقت بموجبها الولايات المتحدة على فرض قيود استيراد على القطع التراثية من تركيا وإعادة الممتلكات الثقافية المهربة إلى الوطن ووصفتها بأنها متهورة ومهزلة، وتابع هذا في الواقع يضع رعاية ومراقبة التراث الواسع لجميع المجموعات الثقافية والدينية والعرقية في أيدي الحكومة التركية، التي لها سجل حافل في "تدمير الأقليات" وأماكنهم المقدسة.


ووفقا للموقع، يعود الوجود المسيحي في تركيا إلى ما قبل الإسلام بعدة قرون، حيث كانت المنطقة موطنًا لـ "الكنائس السبع الموجودة في آسيا"، المذكورة في سفر الرؤيا (1: 4).

فيما أصدرت جمعية مديري المتاحف الفنية (AAMD) بيانًا في 21 يناير الجاري، سلط الضوء على مخاوفها بشأن الاتفاقية التي تندرج تحت المادة 9 من اتفاقية اليونسكو لعام 1970 ("مذكرة التفاهم")، حيث وصفت الجمعية طلب تركيا للتعاون الدولي ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية بأنه "مقلق" وأوضحت أنه "بالنسبة لأنواع عديدة من الممتلكات الثقافية، لن تكبح مذكرة التفاهم النهب والتدمير لأن هذه الإجراءات يتم تنفيذها من قبل الدولة التركية نفسها".

وتابع "هامبريان"، " إنه من "الطائش وغير المسؤول" وضع التراث الديني والثقافي الواسع للأرمن واليونانيين والآشوريين والكلدان والسريان والآراميين والموارنة واليهود والأكراد في أيدي تركيا التي على حد قوله، "قضت القرنين الماضيين بشكل علني ودون اعتذار ومنهجي في تدمير الأقليات، وتدنيس أماكنهم المقدسة".

فيما وصف" اندي زيمينديس" المدير التنفيذي لمجلس القيادة الأمريكية اليونانية، المذكرة الجديدة بأنها "مهزلة، مضيفا ولئك الذين شاركوا في توقيع الاتفاق يحتمل أن يكونوا متواطئين في استمرار قمع تركيا لمسيحييها".

وانتقد توفيق بعقليني، رئيس مجموعة حملة الدفاع عن المسيحيين (IDC)، الاتفاقية ووصفها بأنها "طابع مخجل للموافقة الأمريكية على تدمير التراث الثقافي المسيحي في تركيا".

وتعهدت المنظمات الثلاث، التي يتردد صداها في عدد من هيئات الحقوق الثقافية والمتاحف، بالعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لضمان استخدام الاتفاقية لحماية التراث المسيحي في تركيا.

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