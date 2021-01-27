4 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية تسجيل 3 آلاف و776 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و200 ألف و883 حالة.وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن حالات الإصابة الجديدة بـكوفيد-19 تشمل 115 طفلا و172 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأضاف أنه تم تسجيل 145 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 22 ألفا و202 وفاة.