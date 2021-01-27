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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القاضي المكلف بترؤس محاكمة ترامب يتعرض لوعكة صحية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:43 ص
ترامب
ترامب
مروة عنبر
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تعرض السيناتور الديمقراطى باتريك ليهى، المكلف بترؤس المحاكمة البرلمانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لوعكة صحية، نقل على إثرها للمستشفى.

وأعلن المتحدث باسم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، ديفيد كارل، أن ليهي البالغ من العمر 80 عامًا، شعر بإعياء نقل على إثره إلى المستشفى حيث وضع تحت المراقبة في إجراء احترازي.

وقال كارل في بيان، إن«"السيناتور ليهي كان هذا المساء في مكتبه في الكابيتول، وشعر بأنه ليس على ما يرام لقد فحصه طبيب الكابيتول في إجراء احترازي، وأوصى الطبيب بنقله إلى مستشفى محلي لوضعه تحت المراقبة، وهو هناك حاليًا ويجري فحصه».

وترأس ليهي في الكابيتول قبل نقله للمستشفى، مراسم أداء أعضاء مجلس الشيوخ اليمين القانونية بصفتهم أعضاء في هيئة المحلفين التي ستحاكم ترامب اعتبارا من التاسع من فبراير المقبل.

وينقسم مجلس الشيوخ مناصفة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ويحتاج الديمقراطيون إلى أصوات كل أعضائهم الخمسين، بمن فيهم ليهي، بالإضافة إلى صوت نائبة الرئيس كمالا هاريس التي تشغل دستوريا منصب رئيسة مجلس الشيوخ، لكي يميلوا كفة التصويت في المجلس لصالحهم، وفقا لقناة «العربية».

وتولى ليهي منصب الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضى، كونه أكبر أعضاء الأغلبية الديمقراطية سنًا، وبوصفه رئيس المجلس يتعين عليه ترؤس محاكمة ترامب، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحاكم بعد خروجه من البيت الأبيض.

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