إغلاق 3 منشآت بوسط الإسكندرية لعدم تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

أغلق حى وسط الإسكندرية، 3 منشآت لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، خلال حملة مساء أمس للتفتيش على المطاعم، الكافيهات، المقاهي والمحلات بمنطقة العطارين، بقيادة سكرتير عام حي وسط.جاء ذلك تفعيلا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الخطة الشاملة للحماية من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وتنفيذا للتعليمات الصادرة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.وتم خلال الحملة المرور والتفتيش علي المنشات المذكورة، بشارعي فؤاد، وعبد المنعمم لمتابعة الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا علي سلامة وصحة المواطنين، وأسفرت الحملة عن إغلاق 3 منشآت.كما تم في السياق ذاته التنبيه والتشديد على أصحاب المحال والمطاعم بالالتزام بارتداء الكمامات وتواجد المطهرات وأدوات التعقيم وقياس درجات الحرارة، والالتزام بتعليمات النظافة ووضع صنادق القمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالاالتزام بالإجراءات الوقائية، حفاظا على سلامتهم.