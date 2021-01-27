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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: رؤية بايدن للسياسة الخارجية تعزز أمننا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:36 ص
بايدن
بايدن
منار أحمد
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن للسياسة الخارجية ستعزز أمن بلادهم.

وأوضح أن بايدن يسعى إلى إحياء الدبلوماسية الأميركية مجددا حول العالم من أجل تعزيز مصالح وقيم الولايات المتحدة،

وتتلمس الإدارة الأميركية الجديدة في البيت الأبيض طريقها نحو عشرات الملفات المعقدة على الصعيد الخارجي والداخلي.

ففي الأسبوع الأول من استئناف مهامه، وقع بايدن عشرات المراسيم التي تتعلق بالشأن الداخلي والخارجي على السواء، طاويا الصفحة على بعض الخطوات التي اتخذها سلفه دونالد ترمب.

يذكر أن مجلس الشيوخ الأميركي كان صادق، أمس الثلاثاء، بغالبية كبيرة على تعيين بلينكن وزيرًا للخارجية بعد ستة أيام من تولي الرئيس الجديد منصبه.

ونال وزير الخارجية تأييد 78 عضوًا مقابل 22، في غالبية تجاوزت إلى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.

وكان بلينكن وعد أمام مجلس الشيوخ الأسبوع الفائت بـ"إحياء التحالفات التقليدية للولايات المتحدة والتي تأثرت خلال عهد ترمب، وإعادة البلاد إلى الصدارة على الصعيد الدولي"، بحسب تعبيره.

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