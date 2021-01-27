بايدن يمازح صحفيا: بوتين يرسل لك تحياته (فيديو)

Cheeky quick and witty Biden at 78.



President Biden leaves press event, reporter calls out: "Mr. President, what did you talk to Vladimir Putin about?"



Biden: "You. He sends his best." 🤣



pic.twitter.com/YDdOov1t1A — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 26, 2021

عقب ننتهاء مؤتمره الصحفي وفي وقت خروجه، علا صوت مراسل ينادي الرئيس الأمريكي جو بايدن ويسأله عن فحوى اتصال هاتفي جرى بينه وبين نظيره الروسي فلاديمير بوتين.ومازح الرئيس المراسل قائلا، "إن مكالمته مع بوتين كانت عن الصحفيين، أرسل لك الرئيس أطيب تمنياته"، لتتعالى أصوات الضحكات في المكان.وانتشر فيديو بايدن على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداوله تحت عناوين مفادها "بايدن يمازح صحفيا سأله عن بوتين".يذكر أن بايدن ونظيره الروسي قد أجريا، أمس الثلاثاء، أول محادثات هاتفية بينهما منذ تولي الأول رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناي الجاري.