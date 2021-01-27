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محافظات

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:30 ص
محمد على أبو حجازي
محمد على أبو حجازي
حسام فهمي
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قال النائب محمد على أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ، إنه تلقى شكاوى حول عدم وجود طبيب بالوحدة الصحية بالغوابين في دمياط، وتبين أنه تم استلام الدكتورة شروق أحمد محمد غازي العمل أيام السبت والأحد والإثنين من كل اسبوع خلال شهر يناير الجاري بالوحدة، ونفس الطبيبة مكلفة بالعمل بوحدة صحة الأسرة بالعطوى أيام الثلاثاء والأربعاءوالخميس من كل أسبوع، وفى حال عدم تواجد الطبيب بوحدة صحة الغوابين يحول المريض لأقرب وحدة صحة الأسرة بالضهرة والمكلف بالعمل بها الطبيبة هانم أحمد حسن طوال أيام الأسبوع، والتي تبعد عن وحدة "الغوابين" 350 مترا، أو وحدة أسرة العطوى التي تبعد عنها 800 متر، على أن يتم توفير طبيب كامل الوقت بكل وحدة صحية.

كما تلقى النائب شكوى من الأهالي حول تكرار صيانة كرسي الأسنان بقرية الشعراء والاحتياج لكرسي بحالة جيدة لتشغيل وحدة الأسنان بالوحدة الصحية لا سيما مع وجود طبيبي أسنان وتمريض مؤهلين، وقرر الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، تشكيل لجنة لفحصه من الورشة الفنية والأسنان وتشغيل قسم الأسنان بالشعراء.

وأضاف الدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيا، أنه بالفعل كان يوجد طبيب عناية بمستشفى كفر البطيخ وتم استدعاؤه للعناية خلال شهري يونيو ويوليو ولكن مع استمرار الجائحة تطلب الأمر عدم عودته في الوقت الراهن، وعند انتهاء جائحة كورونا سيعود مرة أخرى للمستشفى.

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