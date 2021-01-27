حملة أمنية مكبرة في ألمانيا لمكافحة الاتجار بالمخدرات

بدأ مكتب الشرطة الجنائية بولاية سكسونيا الألمانية، حملة واسعة النطاق في مدينتي دريسدن ولايبتسيج صباح اليوم الأربعاء.وقال المتحدث باسم الشرطة، توم برنهارت، إن مئات من رجال الشرطة قاموا بتفتيش العديد من المباني للاشتباه في الاتجار بالمخدرات، مضيفًا أن الشرطة تُنقذ أيضًا بعمليات تفتيش خارج المدينتين.وكتبت الشرطة على موقع التدوينات «تويتر»، إن التحقيقات تُجرى منذ الصيف الماضي، موضحة أن هدف الحملة هو تحريز الأدلة والأصول وتنفيذ أوامر اعتقال.ومن المنتظر أن تكشف السلطات المزيد من التفاصيل عن الحملة في وقت لاحق اليوم.