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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تأتي بأمطار غزيرة.. الإسكندرية تستعد لاستقبال نوة «الكرم»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:48 ص
نوة الكرم
نوة الكرم
هبه عويضه
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تستعد محافظة الإسكندرية، لاستقبال نوة «الكرم» التي من المتوقع أن تضرب المحافظة غدا الخميس 28 يناير - بحسب جدول النوات -.

وتتعرض المدينة الساحلية لأمطار غزيرة ورياح شمالية غربية خلال النوة التي تستمر لمدة 7 أيام.

وأعلنت محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، بجميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية، والتي تبدأ من اليوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد طقسًا باردا، وتقلبات جوية، بسبب تأثرها بوجود منخفض جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

واستعدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية لموجة الطقس السيئ، بالدفع بالعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات محتملة لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية، لضمان السيولة المرورية، بجانب التنسيق مع الأحياء ومتابعة مواقع التمركزات.

ومن جانبه أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تمركز سيارات الصرف الصحي، بالأماكن التي تتعرض للغرق والنقاط الساخنة بجميع أنحاء المحافظة، لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع وميادين الإسكندرية.

وواصلت الأحياء تطهير الشنايش والمطابق استعدادا للنوة، ففي حي وسط، برئاسة اللواء علاء يوسف، قامت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بالحي برئاسة سكرتير عام الحي، وعضوية إدارات المتابعة، والرصد البيني، والطرق، بمتابعة إعادة تطهير الشانيش، والمطابق من قبل منطقة وسط للصرف الصحي، بشوارع مناطق محرم بك، كوم الدكة، ومحطة مصر، والحضرة.

وفي حى ثان المنتزه وجه اللواء أشرف بهجت رئيس الحى، مفتشي المتابعة، بمتابعة ما يقوم به رجال الصرف الصحي من أعمال مراجعة تطهير شنايش الأمطار بشوارع الحى، وذلك لزيادة الطاقة الإستيعابية لها خلال النوات القادمة وتصريف تراكمات مياه الأمطار بهذا النطاق.

وفي حى ثان العامرية، كلف محمود بريك، المسؤولين بمتابعة أعمال تصريف المياه ومنع وجود تجمعات للمياه، حيث تم مرور الصرف الصحى لرصد أي تجمعات، بالإضافة إلى تسليك وتطهير الشنايش والمطابق، بشارع السفن، وقرية بغداد تحسبا لتجمع المياه خلال النوة القادمة لاتخاذ اللازم حيالها لتحقيق السيولة المرورية.

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