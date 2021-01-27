تايلاند تعتزم إضافة الكمامات والحيوانات الأليفة لسلة سلع حساب التضخم

تعتزم تايلاند تغيير سنة الأساس لحساب مؤشر أسعار المستهلك الذي يرصد معدل التضخم في البلاد إلى 2019 بدلا من 2015، كما تعتزم إضافة سلع جديدة مثل الكمامات والحيوانات الأليفة إلى سلة السلع المستخدمة في حساب المؤشر بما يتوافق مع التغير في أنماط الاستهلاك في البلاد.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن بيمشانوك بيتيفيلد مدير عام مكتب سياسة واستراتيجية التجارة في وزارة التجارة التايلندية القول إنه سيتم تطبيق تغيير سنة الأساس اعتبارا من يناير الحالي، والذي ستعلن بياناته في 5 فبراير المقبل.وأضاف أن عام 2019 يعتبر عاما جيدا لحساب مؤشر أسعار المستهلك نظرا لأنه كان عاما طبيعيا لم يشهد تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد.كما سيتم تعديل نطاق حساب المؤشر ليغطي شريحة أوسع من دخول الأسر التايلندية بما يتراوح بين 6987 و50586 بات شهريا للأسرة الواحدة وهي الشريحة التي تمثل حوالي 71% من المستهلكين في كل أنحاء تايلاند.