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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدعو إريتريا للانسحاب من إقليم تيجراي الإثيوبي

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:58 ص
إقليم تيجراي
إقليم تيجراي
أمينة ذكى
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دعت واشنطن اليوم الأربعا القوات الإريترية للانسحاب من إقليم تيجراي الإثيوبي فورا.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام عربية، فإن الجنود الإريتريون يجبرون اللاجئين من تيجراي على العودة قسرا إلى مناطقهم، وأضافت، أن هناك تقارير عن عمليات نهب واعتداء تنفذها قوات إريترية ضد اللاجئين الفارين من تيجراي.

كما حذر السفير الأميركي في أديس أبابا من أن العنف العرقي يشكل تهديدا لاستقرار إثيوبيا.

يأتي هذا فيما دعت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى تيسير عمل فرق الإغاثة والحاجة لـ"تحرك سريع"؛ لاستعادة الوصول الآمن لإنقاذ أرواح آلاف الأشخاص المعرضين للخطر في إقليم "تيجراي" الواقع في الشمال الإثيوبي.

وأكدت المفوضية- في بيان اليوم الإثنين- أن السلطات الإثيوبية سمحت لمسئولي الإغاثة بالدخول لمرة واحدة لإجراء تقييم للاحتياجات الضرورية للاجئين، إذ قادت المفوضية أول بعثة إنسانية إلى مخيمي "ماي ايني" و"آدي هاروش" للاجئين منذ بدء النزاع في نوفمبر الماضي، ووجدت لاجئين إريتريين في "حاجة ماسة" للإمدادات والخدمات.

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