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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم اليابانية تُغلق على ارتفاع بفضل توقعات صندوق النقد للنمو

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:10 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بفضل آمال في نتائج أفضل للشركات بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بينما قفزت أسهم "نيتو دينكو" عقب أن عدلت توقعاتها للأرباح.

وصعد المؤشر "نيكي" القياسي 0.31 بالمئة إلى 28635.21 نقطة، بينما ربح المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.65 بالمئة إلى 1860.07 نقطة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2021 وقال إن الركود الذي أوقد فيروس كورونا شرارته في العام الماضي، سيكون أقل بنحو نقطة مئوية كاملة عن التقديرات السابقة.

وقال هيديوكي إيشيجورو كبير الاستراتيجيين لدى دايوا للأوراق المالية، إن الكثير من الأسهم اليابانية شديدة التأثر بالاقتصاد العالمي، المستثمرون ينظرون نظرة جديدة للأسهم اليابانية بعد توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي.

وانخفضت الأسهم في آسيا، باستثناء اليابان، فيما نزل مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان 0.3 بالمئة.

وقفز سهم شركة صناعة المكونات الإلكترونية نيتو دينكو 7.91 بالمئة لأعلى مستوى في ثلاث سنوات، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية إلى 90 مليار ين "867.89 مليون دولار".

وتصدر السهم قائمة الرابحين على المؤشر نيكي وتلاه سهم كانون الذي ارتفع 6.71 بالمئة وشارب الذي ربح 6.15 بالمئة.

وزاد سهم شيونوجي آند كو 1.12 بالمئة بعد أن قالت شركة صناعة العقاقير إنها باعت حقوق التطوير والتسويق لعلاج "كوفيد-19" إلى شركة التكنولوجيا الحيوية بايو إيدج لابس التي مقرها كاليفورنيا.

ونزل سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 0.61 بالمئة بعد أن قالت شركة الطيران إنها ستعلق رحلات 16 مسارا دوليا وتقلص الخدمات على ثلاثة مسارات أخرى خلال الصيف مع تقييد جائحة "كوفيد-19" للسفر في أنحاء العالم.

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