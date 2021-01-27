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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مدير مدرسة يتحرش بتلميذة ويُقبلها.. و«التأديبية» تُحيله للمعاش

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:15 ص
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عماد سليمان
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قضت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، بمجازاة مدير مدرسة ابتدائي بإدارة حوش عيسى التعليمية بمحافظة البحيرة، بالإحالة للمعاش، بعد ثبوت ارتكابه جريمة أخلاقية وتحرشه بإحدى تلميذات الصف الخامس داخل مكتبه.

وقالت المحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، في الدعوى رقم 33 لسنة 46 قضائية، إن النيابة الإدارية اتهمت مدير إحدى المدارس بالتحرش بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي، بتحسس أجزاء من جسدها وتقبيلها من فمها بمكتبه وعلى سلم المدرسة، وقام بدخول فصل القراءة رغم عدم اختصاصه؛ بهدف التحرش بالتلميذة، وساومها بإيهامها بجعلها الأولى على الفصل بمنحها أعلى الدرجات مقابل عدم الإفصاح عن تحرشه بها.

وبسؤال والدة التلميذة قررت أنه عقب عودة ابنتها من المدرسة أخبرتها بعدم رغبتها في الذهاب مرة أخرى؛ لأن المدير كان يُعطي لها حصة القراءة وطلب منها الذهاب معه إلى مكتبه لإحضار بسكويت لتوزيعه على الطلبة، وعندما ذهبت معه وضع يده عليها، وعند الدخول إلى مكتبه قبلها في فمها وتحسس أجزاء من جسدها، وأخبرها بأن لا تخبر أحدًا بما حدث، وأنه سيقوم بجعلها الأولى علي المدرسة.

وأضافت الشاكية أنها ذهبت إلى المدرسة في اليوم التالي وأخبرت المدرسين بما حدث، وعندما علم المشكو في حقه بذلك دخل إلى مكتبه.

وبسؤال التلميذة رددت ما جاء بأقوال والدتها وقررت بأن المتهم تحرش بها وتحسس أجزاء من جسدها وطلب منها ألا تخبر أحدًا وبعد أن قام بأعطائها البسكويت لتوزيعه، طلب منها أن تحضر إليه قبل الخروج من المدرسة، إلا أنها انصرفت دون الرجوع إليه.

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