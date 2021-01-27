واشنطن تُكثف الهجمات على مواقع المتطرفين في الصومال

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، تكثيف الهجمات على مواقع المتطرفين في الصومال، وفقا لما نقلته قناة «العربية» في خبر عاجل منذ قليل.يأتي هذا فيما سحبت الولايات المتحدة معظم قواتها من الصومال، على أن تترك تشكيلات محدودة في مقديشو.وينتشر نحو 700 جندي أمريكي في الصومال؛ لمساعدة القوات المحلية في هزيمة حركة «الشباب» المرتبطة بالقاعدة.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت في 17 نوفمبر الماضي، عن سحب 2000 جندي من أفغانستان و500 من العراق، قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.