محافظ أسوان يعتمد نتيجة «الشباب يبتكر» بفوز 15 متسابقا

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة مسابقة شباب "أسوان يبتكر" بفوز 15 متسابقا بجوائز مالية قيمة من إجمالي 67 متسابقا تقدموا لاجتياز الاختبارات النهائية أمام لجنة محايدة من أساتذة الجامعة وممثلي البنوك الوطنية وريادة الأعمال.وأكد عطية، أن معايير التقييم ارتكزت على 11 محورا، لافتًا إلى أن مسابقة شباب أسوان يبتكر ستقام بشكل سنوي تواكبًا مع عيد أسوان القومي وخاصة أنها تحظى بدعم كامل من أجهزة المحافظة ورعاية من مؤسسات المجتمع المدني والمحلي والقطاع الخاص.ومن جهتها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب المحافظ ورئيس لجنة تنمية المشروعات، أن جميع المتسابقين سوف يحظون بالدعم الفني واللوجيستي والمادي بنفس الامتيازات الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة أن المسابقة تشهد رعاية من الجهاز ومؤسسة "أم حبيبة" ومركز "سوان كوليدج" للتدريب والاستشارات ومدارس السلام الخاصة للغات، حيث تم تقديم الدعم المادي والفني لكافة المتسابقين.