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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وول ستريت: إدارة بايدن تعمل على توفير لقاح كورونا بحلول الصيف

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:05 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعزيز إمدادات لقاحات فيروس كورونا إلى مختلف الولايات بحوالي 16٪، خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وشراء جرعات إضافية، كافية لتطعيم معظم سكان الولايات المتحدة بنظام من جرعتين بحلول نهاية الصيف المقبل.

وقال كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية الجديدة- وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- إن الحكومة الفيدرالية تعمل على شراء 100 مليون جرعة إضافية لكل من لقاحات شركة فايزر وموديرنا، مما أدى إلى زيادة إجمالي طلب اللقاح في الولايات المتحدة بنسبة 50٪.

وأضاف المسئولون أنهم يتوقعون تسليم الجرعات الإضافية خلال الصيف، وأنه من المقرر أن توفر المشتريات إمدادات كافية لتطعيم 300 مليون أمريكي في نظام من جرعتين خلال الصيف، ولم تتم الموافقة على اللقاح للأشخاص للذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

وقال بايدن: "لدينا الآن استراتيجية وطنية للتغلب على جائحة كورونا.. إنها شاملة وقائمة على العلم وليس السياسة، على الحقيقة وليس الإنكار"، ومع ذلك حث بايدن الشعب الأمريكي على توخي اليقظة، واصفا مكافحة الوباء بأنها "مهمة في زمن الحرب".

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