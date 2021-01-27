أسوان تُسابق الزمن استعدادًا لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نائبه أحمد شعبان، بالمرور الميداني يرافقه الدكتور محمد شعبان، المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، علاوة على رؤساء المراكز والمدن ومسئولي مديرية الصحة؛ لمتابعة الأعمال الجارية داخل 11 مستشفى، وستكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة 112 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 12.3 مليار جنيه.ولفت المحافظ، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تجهيز 122 موقعًا لفتح الملفات الأسرية والفردية، ما ساهم في تسجيل 875 ألف مواطن حتى الآن، للتمتع بالتغطية الصحية الشاملة والانتفاع بالخدمات الصحية المتميزة وذات الجودة العالية، فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة بالمحافظة.وشدد نائب المحافظ أثناء جولته على مسئولي الشركات المنفذة بالجودة المطلوبة في تنفيذ أعمال البنية التحتية لتتطابق مع كافة المواصفات والمعايير الفنية والقياسية وإجراءات الصحة والسلامة المهنية المطلوبة، مع أهمية الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لضمان الانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت، مشيرًا إلى أن هناك 50 وحدة صحية جاهزة للتشغيل التجريبى لها من إجمالي الـ 112 وحدة صحية ضمن المنظومة أيضًا، وهو الذى يتواكب مع البدء فى تنفيذ التجهيزات الفنية والطبية لباقى الوحدات مع إستكمال منظومة الميكنة والتحول الرقمي من خلال وزارة الاتصالات.