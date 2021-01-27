من بينها قطر.. روسيا تستأنف حركة الطيران مع 4 دول جديدة

تستأنف روسيا، اليوم الأربعاء، حركة الطيران المدني مع أربع دول جديدة، من بينها قطر، وذلك بعد تعليق الرحلات بسبب أزمة جائحة كورونا.ونقل موقع "آر تي العربية" عن اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن روسيا ستستأنف حركة الطيران مع فنلندا وفيتنام والهند وقطر.وعن تأثير قرار الاستئناف على حركة السياحة من روسيا إلى هذه الدول، استبعد نائب رئيس اتحاد منظمي شركات السياحة في روسيا، دميتري جورين، أن يساهم ذلك في زيادة تدفق السياح، وقال إنه ليس من الممكن بعد دخول هذه الدول بهدف السياحة، كون هذه الدول ما زالت تفرض قيودا على دخول الأجانب.ومنذ أغسطس الماضي، بدأت روسيا في استئناف الحركة الجوية تدريجيا مع الدول الأخرى، حيث جرى استئناف رحلات الطيران مع تركيا وتنزانيا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان وصربيا وكوريا الجنوبية واليابان وإثيوبيا.