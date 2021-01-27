الجنائية الدولية تكشف تعرض المسيحيين والأرمن للاضطهاد في تركيا

قالت منظمة حقوق الإنسان المسيحية الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، إن الأقلية المسيحية في تركيا تختنق ببطء بسبب التمييز الذي يواجهه أفراد طائفتها، وفقا لما نقله موقع "أحوال" التركي.واتهمت الجماعة الحقوقية، مؤخرًا تركيا وأذربيجان بتدمير الكنائس والمواقع الدينية الأخرى، وإساءة معاملة أسرى الحرب، وتوظيف متطرفين إسلاميين معروفين، بمن فيهم أعضاء تنظيم (داعش)، كمرتزقة للمساعدة في استعادة السيطرة على منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في الجولة الأخيرة من القتال مع أرمينيا، الدولة المسيحية.وقالت كلير إيفانز من المحكمة الجنائية الدولية: "كانت تركيا تخنق ببطء مجتمعها المسيحي منذ الإبادة الجماعية"، في إشارة إلى أحداث عام 1915، والتي يطلق عليها العلماء غالبًا الإبادة الجماعية للأرمن، بينما تدحض تركيا المصطلح قائلة إن بعض الأرمن لقوا حتفهم في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى وليس بفعل متعمد.وقالت إن الجالية الأرمنية في تركيا تعرضت "لانتهاكات شديدة"، مضيفة أن مجموعات الشتات التركي استهدفت الأرمن أيضًا، حيث قامت الجماعات القومية التركية بمضايقة ومهاجمة الأرمن في أوروبا بعد اندلاع الاشتباكات حول ناغورنو كاراباخ في أواخر سبتمبر.وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن "التخطيط الاستراتيجي" التركي والأذربيجاني في نزاع كاراباخ "يظهر نية الإبادة الجماعية، وبالتالي الإبادة الجماعية، لسكان كاراباخ الأرمن بسبب تضافر عقيدتهم وهويتهم العرقية".كما دعت المجموعة، الولايات المتحدة للتحرك ضد الذئاب الرمادية، وهي جماعة قومية متورطة في هجمات مستهدفة ضد الأرمن في فرنسا، ودعت الكونجرس إلى "إدانة جرائم الحرب التي ارتكبت في ناغورني كاراباخ" ودعم التحقيقات الأوروبية في وضع الأرمن.