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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمين العام للناتو يبحث مع بايدن التحديات المشتركة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:07 ص
بايدن
بايدن
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بحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، خلال محادثات هاتفية، مع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مجموعة التحديات التي يواجهها حلفاء الناتو، مثل مكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك في أفغانستان والعراق والتعامل مع روسيا على نحو أكثر حزمًا ومعالجة الآثار المترتبة على نفوذ الصين.

وأفاد حلف الناتو عبر موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، بأن ستولتنبرج هنأ بايدن على تنصيبه، وقال إنه "كان دليلًا واضحًا على قوة الديمقراطية الأمريكية والقيم التي نتشاركها وبدء فصل جديد لتحالفنا عبر الأطلسي".

ورحب الأمين العام للناتو بتركيز بايدن على إعادة بناء التحالفات، مشددًا على أن "الناتو" هو المكان الذي يلتقي فيه الأوروبيون والأمريكيون يوميًا وأنهم معًا يمكنهم مواجهة تحديات لا يمكن لأي دولة أن تواجهها بمفردها.

واتفق ستولتنبرج وبايدن على العمل معًا من أجل التحضير لقمة الناتو في بروكسل في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيتخذ القادة قرارات لجعل التحالف القوي أقوى.

وشددا على ضرورة الحفاظ على الزخم لزيادة الإنفاق الدفاعي للحفاظ على دولنا آمنة في عالم لا يمكن التنبؤ به، وأعربا عن تطلعاتهما لمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للغاية.

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