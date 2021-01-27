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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أكثر من 142 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» فى أمريكا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:26 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أنه تم تسجيل 142 ألفا و511 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد، إلى 25 مليونا و439 ألفا و570 حالة على الأقل.

وقالت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- اليوم الأربعاء- إنه تم تسجيل 3990 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 425 ألفًا و199 حالة.

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 44 مليونا و394 ألفا و75 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 23 مليونًا و540 ألفًا و994 جرعة على الأقل للمواطنين.

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