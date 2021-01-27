تدمير كنيسة أرمنية غرب تركيا

أفادت صحيفة أجوس الأرمينية ومقرها اسطنبول، بتدمير كنيسة القديس طوروس الأرمنية في مقاطعة كوتاهيا بغرب تركيا.وقالت مصادر محلية لـ"أجوس" إنهم عندما ذهبوا إلى المنطقة بناء على شائعات عن تدمير الكنيسة، رأوا أرضية مسطحة في مكان الكنيسة التاريخية حيث تم تدمير كامل الكنيسة.ويُعتقد أن كنيسة القديس طوروس قد بُنيت في عهد السلطان مراد، وعلى الرغم من هدم الكنيسة خلال ثورات سيلالي عام 1603، فقد أعيد بناؤها في وقت قصير.وتابع الموقع، أن الكنيسة كانت تستخدم كمسرح سينما لفترة من الوقت وقاعة زفاف حتى وقت قريب، حتى تم تسجيل المبنى كممتلكات يجب حمايتها في 27 أغسطس 2019، بقرار من مجلس كوتاهيا الإقليمي لحماية التراث الثقافي.