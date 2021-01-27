صورها لابتزازها.. سيدة تتهم شقيق زوجها باغتصابها في الحوامدية

أمرت النيابة العامة في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، بطلب تحريات المباحث حول واقعة اتهام سيدة لشقيق زوجها بالتعدي عليها جنسيًا كرهًا عنها ومواقعتها وتصويرها فيديو لابتزازها.وتبين أن المجني عليها تقيم في منطقة الحوامدية وتعرضت لحادث اغتصاب من شقيق زوجها وتصويرها في فيديو أثناء مواقعتها كرها أمام أطفالها، لتهديدها وابتزازها لاستمرار تلك العلاقة.وكان قسم شرطة الحوامدية، قد تلقى بلاغا من ربة منزل، 35 سنة، تتهم شقيق زوجها باغتصابها أمام أطفالها، وتم تشكيل فريق بحث وتحر لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.