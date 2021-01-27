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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة حقوقية: الصحفيين يعاملون كإرهابيون في تركيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:56 ص
الصحفيين يعاملون
الصحفيين يعاملون كإرهابيون في تركيا
أمينة ذكى
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كشفت "إذاعة فرنسا الدولية"، عن تعرض وكالة أنباء نسائية رائدة مقرها في جنوب شرق تركيا ذات الأغلبية الكردية"جين نيوز"، لضغوط من قبل الحكومة التركية، التي تواصل استهدافها بسبب صلات مزعومة بالإرهاب.

ووفقا للموقع الفرنسي، فإن المنظمة النسائية تعمل تحت شعار "بقلم نسائي في السعي وراء الحقيقة"، حيث تخوض وكالة الأنباء النسائية معركة ضد الخطاب الذكوري العنيف في الدولة التركية.

حيث دأبت الوكالة النسائية عن نشر انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل قوات الأمن، وخاصة ضد النساء، من المنطقة، التي تورطت لعقود في صراع بين التمرد الكردي والدولة التركية.

وصرحت محرر الأخبار التركي بالوكالة جولشين كوجوك لـ"RFI"، أن "ما يقرب من 20 من العاملين في الوكالة دخلوا السجن وخرجوا منه، وأضافت: لم نتمكن من إحصاء عدد المداهمات" و"ليس من الصعب رؤية ما هو على المحك في تركيا لصحافية تستخدم قلمها بحرية".

ليس فقط تقرير جين عن الموضوعات المثيرة للجدل هو ما يجعل الوكالة هدفًا، وفقًا لإيما سينكلير ويب، باحثة تركيا الأولى في هيومن رايتس ووتش.

حيث قالت سنكلير ويب: "لا يعاملون كصحفيين ويعاملون كإرهابيين، وهذه هي المشكلة والحكومة لا تفهم أن هناك حقًا في القيام بالصحافة الموضوعية في المنطقة".

يذكر أن جنوب شرق تركيا هو معقل لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، الذي تتهمه أنقرة بصلاته بحزب العمال الكردستاني المحظور.

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