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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل «مودة وحنين» اليوم

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:54 ص
مودة وحنين
مودة وحنين
حسام التمساح
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تنظر غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مودة الأدهم وحنين حسام، فتاتي «التيك توك» بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكانت المحكمة قررت إخلاء سبيل المتهمتين بكفالة مالية، واستأنفت النيابة على القرار.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت الثلاثاء قبل الماضي ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامهم بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020، بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، أن المتهمتين الأولى والثانية اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _ إلى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي".

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