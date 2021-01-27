تواصل الاشتباكات بين المحتجين والشرطة التونسية

تواصلت أعمال الكر والفر بين المتظاهرين وأفراد الأمن التونسي في "سبيطلة" بولاية القصرين بشمال غربي البلاد، فجراليوم الأربعاء، بالتزامن مع منح البرلمان التونسي الثقة للتعديلات الوزارية على حكومة هشام المشيشي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية تونسية.كما قام المحتجون بغلق عدد من الطرقات ورشق أفراد الأمن بالحجارة والألعاب النارية، لترد القوات الأمنية باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.يأي هذا فيما أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي في كلمته أمام مجلس النواب في بث مباشر عبر التلفزيون الرسمي، أن الاحتجاجات الشرعية حق لن تقبل الحكومة العودة فيه.وتابع المشيشي: "نحن لا نخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب، وحريصون على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة"، وتابع "أتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت يقينا ما يمس نزاهة أي كان".وكان رئيس الحكومة التونسية، قد أجرى تعديلًا وزاريًا شمل 11 حقيبة، اعتبره الرئيس قيس سعيد مخالفا للدستور.