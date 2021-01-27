تأمينات مكثفة لمباراة مصر والدنمارك بكأس العالم لليد

انتشرت الخدمات الأمنية في محيط مقر مباراة مصر والدنمارك في بطولة اليد؛ استعدادًا لتأمينها من كل أعمال الشغب والعنف، ومنعًا لحدوث أي طوارئ.ويلتقي المنتخب نظيره الدنماركي، في دور الـ8 من بطولة كأس العالم لكرة اليد.ومن المقرر أن تقام المباراة في صالة استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة 6.30 مساء.