أفادت وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، بأن كلا من موسكو وواشنطن وافقتا على تمديد العمل بمعاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة النووية.يأتي هذا فيما قالت الرئاسة الروسية "الكرملين" إن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على تمديد معاهدة ستارت الجديدة لنزع السلاح النووي، وقال الكرملين إن البلدين تبادلا مذكرات دبلوماسية بالموافقة على تمديد الاتفاق.وجاء الإعلان مساء اليوم الثلاثاء، بعد أول مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن.ودخلت اتفاقية ستارت الجديدة (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية) حيز التنفيذ في عام 2011 وأرست لصفقة بين الولايات المتحدة وروسيا تضع ضوابط على مخزونات الأسلحة وتسمح بعمليات التفتيش.