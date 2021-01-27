الحكم على الداعشي المتهم في «هجوم قسم الضواحي» اليوم

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، الحكم على الداعشي المتهم بـ«الهجوم على قسم شرطة الضواحى».يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحى وبحضور حمدى الشناوى الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.ووجهت النيابة إلى المتهم اتهامات بارتكاب جرائم انضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى.وأضافت التحقيقات قيام المتهم بالانضمام إلى الجماعة المسماة « داعش» التي تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.