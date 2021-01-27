توجيه الرئيس بتطوير السكك الحديدية ولقاء المنتخب فى مونديال اليد الأبرز في الصحف

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، ولقاءه مع الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية، كما تناولت باهتمام المواجهة المرتقبة اليوم بين المنتخب المصري ونظيره الدنماركي بمونديال اليد إلى جانب عدد من أخبار الشأن المحلي.فتحت عنوان "الرئيس يطلب بدء خطة التحديث فورًا لمواجهة احتياجات التنمية الشاملة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالبدء في التنفيذ الفوري لمخطط تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية، بإضافة مسارات جديدة من خطوط القطار الكهربائي فائق السرعة، مع ربطها بشبكة القطار القائمة.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع.وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي شدد على أهمية تلك المنظومة كعامل أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التكامل بين عناصر التنمية في كل المجالات على مستوى الجمهورية من مناطق صناعية وزراعية ومدن ومجتمعات عمرانية، وربطها بالموانئ الجديدة والمراكز اللوجستية، أخذاً في الاعتبار التزايد المتوقع في الإقبال على استخدام وسائل النقل بالنظر إلى الجهود التنموية الضخمة الحالية والمستقبلية بالدولة.ولفت إلى أنه تم عرض جهود تطوير الشبكة القومية للسكك الحديدية بكل مكوناتها، بما في ذلك تطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع، بالتعاون بين وزارة النقل والهيئة العربية للتصنيع، فضلاً عن الإجراءات الحالية المتخذة والخطط المستقبلية لتحديث النظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية.وفي تناولها لنشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن الرئيس السيسي أكد أن حجم المشاريع القومية العملاقة الجاري تنفيذها في مصر أصبح يمثل فرصة كبيرة وسوقًا واعـدًا لاستقبال كبرى الشركات الأجنبية الاستثمار في مختلف المجالات التنموية، والتي تتم بالتكامل بين كافة أجهزة الدولة ككيان واحد بدءًا من مراحل الاتفاق والتعاقد وصولا إلى الخطوات التنفيذية.وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي أمس رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "AMC MGC"، وعددا من مسئولي الشركة وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الـوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع تناول التعاون مع الشركة الفرنسية لتشغيل وإدارة المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية كمشغل ذي خبرة عالمية في هذا المجال.وفي الشأن البرلماني، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزير الخارجية سامح شكري قال، أمس، إن سياسة مصر الخارجية قائمة على تحقيق التوازن والاستراتيجية تحقيقًا للمصالح العامة، مؤكدا أن سياسة مصر الخارجية ترفض التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للدول.وأضاف شكري، في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة "مصر تنطق 2018-2020" إن رؤية مصر في علاقاتها الخارجية قائمة على التعاون والتنسيق والتنوع والتوازن والبعد عن التآمر والتدخل في الشأن الداخلي للدول والحفاظ على مصالح الدولة والأمن القومي المصري.وأشار إلى أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على ترسيخ دور الدولة المصرية وإقامة علاقات قائمة على التوازن والتعاون، مؤكدا أن برنامج الحكومة "مصر تنطلق 2018-2020" يأتي استكمالا لثورة 30 يونيو الهادفة إلى استقرار الدولة وإقامة علاقات متوازنة مع العالم.ونقلت صحيفة عن وزير الخارجية قوله إن الدولة المصرية حرصت على المشاركة في كل جولات التفاوض التى عقدت برئاسة جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي الاتحاد الإفريقي، سـواء تلك التي عقدت على مستوى الخبراء أو على المستوى الوزاري أو القمة، وذلـك أملا في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حــول ملء وتشغيل السد وبـالـتـوازي مـع هــذه الـجـهـود، حـرصـت الـدولـة المصرية طوال عام 2020 على بذل جهود حثيثة مع إطلاع العديد من دول العالم على التطورات الخاصة بمفاوضات سـد النهضة مـع توضيح موقفها في هـذا الملف، والذي يقوم على أهمية استغلال موارد نهر النيل وفق قواعد القانون الدولي وبما يحفظ حقوق مصر فى مياه النيل، وقد تجلت هذه الجهود فى القيام بزيارات عديدة إلى دول عربية وإفريقية وأوروبية خلال شهري مارس وأبريل 2020 حاملا رسائل من رئيس الجمهورية إلى نظرائه من زعماء وقادة هذه الدول.كما أشار إلى أن مصر كثفت من تحركاتها في إطار محيطها العربي حرصًا على إطلاع الدول العربية الشقيقة على حقيقة موقف المفاوضات وما تواجهه من صعوبات ارتباطًا بالتعنت الإثيوبي المستمر، حيث نجحت الدبلوماسية المصرية فى استصدار قرارين من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في كل من ٤ مارس و23 يونيو 2020 أكدا على تضامن الدول العربية مع حقوق مصر المائية.وقال إن دخول مصر فى التفاوض لا يعنى أننا نتفاوض من أجل التفاوض وإنما من أجل قضية عادلة ولم ولن نقبل بفرض الأمر الواقع ولم ولن نقبل أن يقع هذا النهر رهينة لسعي البعض للسيطرة عليه.وفي ذات السياق، وتحت عنوان "النواب يفوض السيسي" ، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن نواب البرلمان أكدوا ثقتهم العمياء في تعامل القيادة السياسية والخارجية المصرية مع أزمة سد "النهضة الإثيوبى"، معلنين تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن.وأضافت الصحيفة أنهم أعربوا عن رفضهم التقارير المغلوطة التي تصدر عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، مؤكدين أنه لا وصاية لأي دولة على مصر.كما أشارت "الجمهورية" إلى أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على إحالة بيان وزير الخارجية سامح شكرى إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس كل في اختصاصه لمناقشته ومتابعة ما تم تنفيذه.ونقلت الصحيفة عن المستشار "جبالي" قوله، عقب انتهاء وزير الخارجية من إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة للمجلس إنه على اللجنة متابعة ما تم تنفيذه من بيان الوزير سامح شكرى على أرض الواقع، مطالبًا اللجان بإعداد تقرير وتقديمه لمكتب المجلس.وعرض وزير الخارجية أمام النواب ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة "مصر تنطلق ٢٠١٨-٢٠٢٠" ضمن طلب المجلس الاستماع من رئيس الوزراء وجميع الوزراء ملا تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.وعن مسابقة الأم المثالية، ذكرت "الأخبار" أن وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج أعلنت فتح باب التقدم للاشتراك بمسابقة الأم المثالية للعام الحالي اعتبارا من اليوم حتى الأحد 14 فبراير المقبل في مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كافة محافظات الجمهورية.وأضافت الصحيفة أن القباج أكدت أن احتفالية عيد الأم تعد تقليدا مهما تحرص الوزارة على إقامته سنويا والاستعداد له مبكرا نظرا لما يمثله من معاني التقدير والاحترام للمرأة والأم المصرية التي تعكس رموز التضحية والعطاء والنجاح.وتحت عنوان "الإفراج عن 3022 سجينا بمناسبة عيد الشرطة"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن وزارة الداخلية قررت الإفراج عن 3022 من نزلاء السجون بالعفو منهم 2904 بالعفو و118 "إفراج شرطي"، وذلك احتفالا بعيد الشرطة وتنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان "الليلة .. الفراعنة في مواجهة عمالقة الدنمارك بمونديال اليد "، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن منتخب مصر الوطني لكرة اليد يخوض أصعب اختبار له في المونديال، حيث يصطدم بعمالقة الدنمارك- أبطال العالم- على ملعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة في السادسة والنصف من مساء اليوم في إطار مباريات دور الثمانية للمونديال الذي يسدل الستار على منافساته الأحد المقبل.وأضافت الصحيفة أنه سيشهد مباراة اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فضلا عن الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد.ولفتت إلى أن فريق الدنمارك يضم نخبة من أفضل لاعبي العالم المحترفين في الدوريات الفرنسية والإسبانية والألمانية ممن يتمتعون بالمهارات العالية والقوة الجسمانية، وإن كان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو يسعى لتحقيق مفاجأة.