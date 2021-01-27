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الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7737 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:30 ص
إسرائيل
إسرائيل
أ ش أ
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أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، تسجيل 7737 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ613 ألف حالة، تعافي منهم 543 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4513 حالة، بينما هناك 1141 حالة خطرة و311 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق ذاته، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين إن مليونا و377 ألفا و803 أشخاص تلقوا جرعتين من التطعيم ضد فيروس كورونا، في حين حصل 2 مليون و768 ألفا و202 إسرائيلي على جرعة واحدة على الأقل وحوالي 500 ألف إسرائيلي مؤهلون للحصول على "جواز سفر التطعيم".

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