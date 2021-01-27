وزير خارجية أمريكا يبحث هاتفيا تعاون بلاده مع 4 دول

أجرى أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أول اتصالات هاتفية له مع نظرائه من كندا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك بعد مصادقة الكونجرس على توليه منصبه الجديد.وأفادت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكين بحث خلال اتصاله بنظيره الكندي مارك جارنو الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وكندا ضمن طيف واسع من القضايا، وقال إنه يتطلع للعمل سويا مع الوزير الكندي لتعزيز اقتصاد البلدين وتقوية الشراكة الأوسع لمنطقة أمريكا الشمالية كما بحثا عددا من التحديات المشتركة ومن بينها جائحة كورونا والتغير المناخي وغيرها.وأضاف البيان، أن بلينكين تحدث مع نظيره من كوريا الجنوبية كانج كيونج هوا، حيث أكدا على أهمية التحالف بين البلدين وتعزيز السلام والأمن والرفاهية في منطقة المحيط الهادي وحول العالم كما بحث نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.كما ناقش بلينكين مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي التحالف بين البلدين باعتباره حجر الزاوية لنشر السلام والأمن والرخاء لمنطقة مفتوحة وحرة بين الدول المطلة على المحيط الهادي.وبحث الوزير الأمريكي مع نظيره المكسيكي مارسيلو إبرارد الأهمية المشتركة للتكامل الاقتصادي بين البلدين إلى جانب تحقيق الأمن المشترك في ظل الاهتمام من الجانبين على قضية الهجرة بصورة منظمة وإنسانية.