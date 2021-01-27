1563 إصابة جديدة و74 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان 1563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 537 ألفا و477 شخصا.وأفاد مركز العمليات والقيادة الوطني المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، حسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية اليوم الأربعاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 74 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 11 ألفا و450 وفاة.وأضاف أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تماثل 2081 شخصا للشفاء.