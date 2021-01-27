اليوم.. «عمومية» القابضة للمطارات والملاحة الجوية

تعقد اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، برئاسة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، وحضور المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء مجلس الإدارة.وأكدت مصادر بالشركة القابضة للمطارات أنه من المقرر أن تعتمد العمومية في اجتماعها نتائج أعمال السنة المالية 2019-2020 في يونيو من العام الماضي،ومن المقرر أيضا أن تعتمد الجمعية العمومية في اجتماعها اليوم، صرف نسبة من الأرباح للعاملين بالقابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركات التابعة لها والتى قدرت بصرف 5 شهور لجميع العاملين بشركة ميناء القاهرة والملاحة الجوية وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد ان حققت أرباح مالية بلغت مليارا ونصف المليار جنيه.