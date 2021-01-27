«آراب نيوز»: الاقتصاد المصري تحدى التوقعات العالمية والتضخم في أدنى مستوى

أشادت صحيفة أراب نيوز بالاقتصاد المصري، مشيرو إلى أن التضخم سجل أدنى مستوى في 15 عاما، معتبرة أن الضوابط الحكومية على أسعار المواد الغذائية ساهمت في خفض معدل التضخم إلى 5٪، متحدية بذلك توقعات بعض المؤسسات العالمية الكبرى، فقد توقعت "الإيكونوميست" أن يصل المعدل إلى 5.6 % في عام 2020، في حين اقترحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وبلومبرج 5.9 %.يأتي هذا فيما يعتبر معدل التضخم في مصر البالغ 5% في عام 2020 هو الأدنى منذ 15 عامًا، وفقًا لتقرير مجلس الوزراء الذي سلط الضوء على المبادرات الحكومية لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد.وقال التقرير إن الضوابط الحكومية على أسعار المواد الغذائية ساعدت في خفض معدل التضخم، متحدية بذلك توقعات بعض المؤسسات العالمية الكبرى.وبحسب التقرير، فإن نجاح مصر في السيطرة على أسعار المواد الغذائية، جاء بعد ارتفاع حاد في التضخم في عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف مضيفا أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في التضخم بين دول الأسواق الصاعدة، حيث انخفض الرقم 4.2 نقطة مئوية من 9.2 %.