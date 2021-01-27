رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 يناير 2021 الموافق 14 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«آراب نيوز»: الاقتصاد المصري تحدى التوقعات العالمية والتضخم في أدنى مستوى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:13 ص
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
أمينة ذكى
طباعة
أشادت صحيفة أراب نيوز بالاقتصاد المصري، مشيرو إلى أن التضخم سجل أدنى مستوى في 15 عاما، معتبرة أن الضوابط الحكومية على أسعار المواد الغذائية ساهمت في خفض معدل التضخم إلى 5٪، متحدية بذلك توقعات بعض المؤسسات العالمية الكبرى، فقد توقعت "الإيكونوميست" أن يصل المعدل إلى 5.6 % في عام 2020، في حين اقترحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وبلومبرج 5.9 %.

يأتي هذا فيما يعتبر معدل التضخم في مصر البالغ 5% في عام 2020 هو الأدنى منذ 15 عامًا، وفقًا لتقرير مجلس الوزراء الذي سلط الضوء على المبادرات الحكومية لمواجهة الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير إن الضوابط الحكومية على أسعار المواد الغذائية ساعدت في خفض معدل التضخم، متحدية بذلك توقعات بعض المؤسسات العالمية الكبرى.

وبحسب التقرير، فإن نجاح مصر في السيطرة على أسعار المواد الغذائية، جاء بعد ارتفاع حاد في التضخم في عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف مضيفا أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في التضخم بين دول الأسواق الصاعدة، حيث انخفض الرقم 4.2 نقطة مئوية من 9.2 %.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

محمد الباز يكشف لماذا يكره الإخوان الرئيس السيسى؟

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 100.3 مليون

المشدد 6 سنوات لخادم هتك عرض ابنة أستاذة جامعية عامًا ونصف

الصور

image description

عضو بـ«الشيوخ» ينهي أزمة وحدتي صحة الغوابين والشعراء بدمياط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد المبانى الإدارية لـ12 كلية (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش خطوات إنشاء المنطقة الحرة العامة

image description

محافظ دمياط توجه بتحصيل مستحقات الدولة المتأخرة في رأس البر

image description

إزالة 3 أكشاك مخالفة فى حملة بدمياط

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: كورونا بعيد عن السيطرة.. علينا تجهيز أنفسنا لعام آخر

ضبط طبيب شهير تحرش بفنانين داخل عيادته بالجيزة

الأرصاد تحذر من طقس الغد: «منخفض جوى يضرب البلاد»

ماس كهربائى وراء تفحم أسرة كاملة فى حريق شقة المرج

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

اكتشاف شجرة «متحجرة» جذورها سليمة عمرها 20 مليون عام

«أسترازينيكا» ترد على اتهامات أوروبية ببيع لقاحات كورونا في مكان آخر

السجن عامًا لامرأة أخفت أعراض إصابتها بكورونا فى الصين

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 27-1-2021

أيام زمان

أين سعاد حسني؟.. حكاية اتهام السندريلا بإدارة شقة للقمار

«لقيت فيها الحنية والتفاهم».. لماذا انفصلت هدى سلطان عن فريد شوقى؟

«لم أندم على الفشل في تكوين عائلة».. اعترافات لبلبة

حاول إقناع زوجها بمشاهد القبلات.. لماذا رفضت نجوى إبراهيم العمل مع شاهين؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «1 - 2»
منى رجب
تنصيب بايدن بحضور الوجوه المتآمرة
ثروت الخرباوي
تعليق على التعليق
ماجد حبته
الهبد بالأرقام.. منى مينا نموذجًا
المزيد

الثقافة

«ما خَفِىَ.. بين فاروق وناصر» لأسامة حمدي.. جديد «العين»

ولاء كمال يشارك بمهرجان طيران الإمارات للآداب

غراب للنشر تصدر رواية «سفن الريح» للكاتبة عزة سمهود

فضاءات للنشر تطرح رواية أنثى ما فوق الخطيئة للفلسطينية أغصان حسين