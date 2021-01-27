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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد إغلاق المصانع.. ارتفاع أسعار الأسمدة فى تركيا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:24 ص
الأسمدة
الأسمدة
هدير سند
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شهدت تركيا زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 80%، في الشهر الأول من 2021، بسبب إغلاق مصانع الأسمدة المملوكة للدولة.

وقال رئيس غرفة المهندسين الزراعيين، باكي رمزي سويشميز، إن الزيادات في الأسعار مستمرة، مؤكدًا "نشهد اليوم العواقب المدمرة لإغلاق وخصخصة مصانع الأسمدة العامة، الحكومة التركية تركت المزارع أمام الآثار المدمرة للسوق الحرة، الآن توجد في تركيا شركة واحدة منتجة للأسمدة لا تلبي إلا 15 % من استهلاك تركيا، ونلجأ لاستيراد 85% من احتياجاتنا"، وفقًا لموقع "سوزجو" التركي.

وأكد المزارعون الأتراك أن أسعار المحاصيل لم تعد تغطي تكاليف الإنتاج، في حين أن الزيادات في أسعار الأسمدة تضاعف التكاليف، مع توقعات بموجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال الكاتب المتخصص في المجال الزراعي بتركيا، علي أكبر يلدريم، إنه "من الصعب خفض أسعار الأسمدة بسبب الاعتماد على الواردات من الخارج، فمنذ عام 2017 يتلقى المزارعون دعم الأسمدة بقيمة 4 ليرات فقط لكل شيكارة سماد".

وأكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في بورصة، وكبير مستشاري الرئيس العام المسئول عن السياسات الزراعية، أورهان ساريبال، أن المزارع وصل إلى نقطة لا يمكنه فيها استخدام الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار، مطالبًا بزيادة الدعم الحكومي.

ووفق الإحصاءات الرسمية، يواصل التضخم في القطاع الزراعي الارتفاع بسبب انهيار الاقتصاد التركي وأزمة البطالة.

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