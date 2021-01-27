العفو الدولية: المحتجون المعتقلون فى بيلاروس تعرضوا لتعذيب ممنهج

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد نشر اليوم الأربعاء أن المحتجين المعتقلين في بيلاروس تعرضوا لتعذيب ممنهج.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، أدت الانتخابات الرئاسية في البلاد التي انطلقت في أوائل أغسطس ونتائجها المتنازع عليها إلى احتجاجات حاشدة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة.ويسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على روايات المعتقلين الذين قالوا إنه تم تجريدهم من ملابسهم وتعرضوا للضرب وحُرموا من الطعام أو مياه الشرب أو الرعاية الطبية لأيام.وقالت الخبيرة البيلاروسية والناشطة جوفانكا وورنر: "فشل نظام العدالة في بيلاروس في جميع النواحي عندما يتعلق الأمر بمحاكمة المسئولين".وأضافت أنه يتعين على المجتمع الدولي العمل فورا على ضمان العدالة والتحقيق في العديد من وقائع انتهاك حقوق الإنسان.وذكرت منظمة العفو الدولية أن هناك صورا ومقاطع مصورة وشهادات لمعتقلين وضحايا وشهود عيان، يمكن أن يتم استخدامها كدليل على انتهاكات الحقوق.