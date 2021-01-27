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عالم

الأطقم الطبية التركية ترفض لقاح كورونا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:34 ص
الأطقم الطبية التركية
الأطقم الطبية التركية
هدير سند
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كشفت وسائل إعلام تركية عن عدم قبول الأطقم الطبية في المستشفيات التركية للقاح كورونا الذي استوردته حكومة الرئيس أردوغان من الصين.

وقال الكاتب التركي، إسماعيل سايماز، إن عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد لا تلقى قبولًا لدى جميع العاملين في القطاع الطبي، مفيدًا أن بعض عناصر الطواقم الطبية لم يحصلوا على اللقاح.

وحصل سايماز على تقرير صادر عن مستشفى بارتين الحكومي، يشير إلى تلقي 490 فردًا من طواقم المستشفى المقدر عددهم بنحو 743 فردًا اللقاح، ما يعادل 65% من إجمالي الطاقم، وفقًا لموقع "تي 24".

وأوضح سايماز أن التقرير كشف أيضًا عن حصول 87% من الأطباء المتمرسين و85% من باقي الأطباء و72% من الصيادلة على اللقاح، وأن هذه النسبة بلغت 64% في أوساط ممرضات الولادة وموظفي الخدمات الطبية، و61% في أوساط طواقم التمريض، و44% في أوساط فنيي الأجهزة الطبية.

ولفت إلى خوف العاملين في المجال الطبي من الحصول على اللقاح الصيني، الذي لم يعتمد بعد من منظمة الصحة العالمية، مضيفًا "من دون شك يوجد بينهم أشخاص لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لإصابتهم بالفيروس، غير أن السبب الفعلي من وجهة نظر الأطباء هو انعدام الثقة".

وقال رئيس غرفة الأطباء بمدينة بارتين التركية، أحمد شاتي، إن انعدام الثقة يتزايد في صفوف أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة، وإن مدى تعامل العاملين بحساسية مع الأمر مرتبط بمدى ما يتمتعون به من علم، مضيفًا "علمت أن مستشفى حيدر باشا النعماني تضم 2191 موظفًا، غير أن عددا حصل منهم على اللقاح بلغ 1462 موظفًا فقط".

ومن جهة، قال عضو المجلس المركزي لاتحاد الأطباء الأتراك، خالص يارلي كايا، إن واحدًا من كل ثلاثة من الطواقم الطبية في ديار بكر لم يحصل على اللقاح، وأن وزارة الصحة لا تدير العملية بشفافية، مضيفًا: "كيف ستتمكن الوزارة من إقناع المواطنين في ظل عجزها عن إقناع الطواقم الطبية".


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